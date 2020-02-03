Фернандеша считают потенциальной обузой для МЮ

Новости спорта:Гиггз отреагировал на приобретение португальского хавбека.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Райан Гиггз прокомментировал дебют новичка "красных дьяволов" Бруну Фернандеша в матче против Вулверхэмптона (0:0).

"В этой игре мы увидели небольшую часть футбольных навыков Бруну. Необходимо еще немного поработать над тем, чтобы понять, как разместить его на поле. Когда он стоит спиной к чужим воротам, не думаю, что это его лучшая позиция. Если же он будет играть глубже, то может стать обузой, поскольку будет разрываться между линиями защиты и атаки.

Я хочу видеть, как он атакует. Фернандеш может раздавать передачи и обладает отличным видением поля. Я думаю, что он и сам захочет найти идеальную позицию на поле. Было видно, что Бруну немного устал к концу матча, но его мастерство поражало на протяжении всей игры", - приводит слова Гиггза Daily Mail.

Как известно, в январе Фернандеш перешел в МЮ из Спортинга. Ранее сообщалось, что Бруну после дебютного матча за манкунианцев облачился в футболку другого клуба.