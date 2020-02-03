"В детстве болел за Спартак": бывший лидер Динамо удивил своим признанием

Новости спорта:Александр Алиев, оказывается, был фанатом принципиального соперника киевского клуба.

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, который 3-го февраля празднует 35-летие, рассказал о подарках, которые он получал в детстве.

— Вы помните, что вам дарили в детстве на день рождения родители?

— Конечно, это были футбольные подарки — мячи, футболки, значки. В Хабаровске футбольные подарки достать было посложнее, а вот, когда мы переехали в Курск, там уже была возможность выбора. Так что мне тоже перепадали подарки, которым я был счастлив в детстве.

— Футболку какого игрока вы мечтали заполучить в детстве?

— В детстве я болел за «Спартак», потому что моим любимым футболистом был Илья Цымбаларь, он играл на той же позиции, на которой и я. Поэтому он был моим кумиром.

Футболки с его именем у меня не было, но вот, когда приехал в академию «Спартака», у меня появился его значок, с которым я не расставался. Из европейских футболистов я тогда восхищался и хотелось подражать игре Зинедина Зидана.