Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
Канзас Сити стали победителями Супербоула-2020 (Фото, Видео)
Канзас Сити стали победителями Супербоула-2020 (Фото, Видео)
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)

"В детстве болел за Спартак": бывший лидер Динамо удивил своим признанием

"В детстве болел за Спартак": бывший лидер Динамо удивил своим признанием
16:53 Сегодня Телеграф Sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Александр Алиев, оказывается, был фанатом принципиального соперника киевского клуба.

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, который 3-го февраля празднует 35-летие, рассказал о подарках, которые он получал в детстве.

— Вы помните, что вам дарили в детстве на день рождения родители?

— Конечно, это были футбольные подарки — мячи, футболки, значки. В Хабаровске футбольные подарки достать было посложнее, а вот, когда мы переехали в Курск, там уже была возможность выбора. Так что мне тоже перепадали подарки, которым я был счастлив в детстве.

— Футболку какого игрока вы мечтали заполучить в детстве?

— В детстве я болел за «Спартак», потому что моим любимым футболистом был Илья Цымбаларь, он играл на той же позиции, на которой и я. Поэтому он был моим кумиром.

Лингард может перейти в топ-клуб Испании

Футболки с его именем у меня не было, но вот, когда приехал в академию «Спартака», у меня появился его значок, с которым я не расставался. Из европейских футболистов я тогда восхищался и хотелось подражать игре Зинедина Зидана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Спартак, Александр Алиев, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Капитан сборной Бразилии приступил к тренировкам с Шахтером
02 "Наш козак": Милевский забил феерический гол в ворота Крылья Советов (Видео)
03 Шовковский бы позавидовал: Лунин отразил пенальти в матче Сегунды (Видео)
04 Ман Сити проиграл Тоттенхэму, дважды пропустив после удаления Зинченко
05 Звезда NBA вновь получил тяжелую травму
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь