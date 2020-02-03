"Он неправильный": известный голландский футболист раскритиковал Симеоне

Новости спорта:Рафаэль Ван Дер Варт негативно отозвался о Атлетико.

Бывший нападающий «Реала» и «Тоттенхэма» Рафаэл ван дер Варт поделился мнением о хавбеке «Атлетико» Жоау Феликсе.

«Жоау Феликс – это отличный футболист, но он находится в неправильном клубе под руководством неправильного тренера. Когда «Атлетико» купил его прошлым летом, я сразу же подумал, что клуб может изменить свою философию и начать играть в футбол. Однако все не выглядит так, как будто это произойдет.

Феликсу нужен другой стиль игры в футбол, чтобы выделяться. Ему нужно владеть мячом, чтобы регулировать темп игры, в то время как команды Симеоне не делают этого», – сказал ван дер Варт.

В текущем сезоне Феликс провел 17 матчей за «Атлетико», забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Он перешел в мадридский клуб из «Бенфики» летом 2019 года за 126 млн евро.