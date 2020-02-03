Шевченко о планах "Шахтера": Теперь можно продолжать с новой энергией

Новости спорта:Вратарь "Шахтера" рассказал, когда команда будет в оптимальной форме.

Голкипер "Шахтера" Алексей Шевченко прокомментировал ход второго сбора "горняков" в Турции. Слова вратаря приводит пресс-служба донецкого клуба.

"Сборы проходят под хорошей нагрузкой, все тренировки интересные, но очень интенсивные, поэтому работаем на фоне усталости. Два выходных помогли немного разгрузиться не столько физически, сколько морально: повидались с семьями, отдохнули.

Теперь можно продолжать с новой энергией. Впереди четыре контрольных матча – это самая главная тренировка для любого футболиста, ведь через игры проще набирать кондиции.

Думаю, еще неделя, и можно будет говорить об оптимальной форме, а на пик хочется выйти к противостоянию с "Бенфикой".

Напомним, "Шахтер" начнет сезон с матча 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" 20-го февраля.