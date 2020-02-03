В ПСЖ назревает скандал: Тухель поссорился с главной звездой клуба

Новости спорта:Между Тухлем и Мбаппе возникла ссора.

Юная звезда ПСЖ Киллиан Мбаппе в матче против Монпелье был заменен на 68-й минуте и бурно отреагировал на это, повздорив с главным тренером команды Томасом Тухелем прямо у кромки поля.

В этом сезоне Мбаппе меняли чаще всех из линии атаки, это и вызывает у француза негодование.

Сегодня, 3 февраля, состоялась встреча игрока и тренера, а также спортдира команды, на которой обсуждался данный конфликт. Каждая из сторон осталась при своем мнении.

Сообщается, что это может послужить тем, что Киллиан летом захочет покинуть парижский клуб.

Претендентами на игрока являются Ливерпуль и Реал.