Артета: Арсеналу предстоит еще много работы над собой

Новости спорта:Микель Артета понимает, что для достижение результата работать нужно ещё много.

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал безголевую ничью во вчерашнем поединке АПЛ с «Бернли»:

- Думаю, мы начали очень, очень хорошо, и могли забить как минимум дважды. Мы доминировали, как и хотели, выходили из под прессинга, работали с мячом на половине поля соперника, контролировали его длинные пасы и отскоки.

После 20-25 минут мы начали получать ненужные свободные удары, вбрасывания, угловые удары. По мере того, как это продолжалось, мы не могли найти свою игру, и перестали показывать то, что хотели.

Я очень разочарован первыми 15-20 минутами второго тайма, мы не контролировали ни один аспект игры и позволяли исполнять навесы, а также подбирать мяч в нашей штрафной. Были моменты, когда нам просто везло.

Позитивный момент – наша реакция в последние 20 минут – мы снова заиграли в свой футбол, поймали кураж, начали использовать те возможности, которые давал соперник. В обороне «Бернли» были свободные зоны, так как они шли вперед большими силами, но мы не смогли реализовать свои моменты, чтобы забить.