Легионер Динамо: У Алиева были часы из золота

Новости спорта:Горан Попов рассказал, кто был самой главной транжирой.

Северомакедонский бывший защитник киевского Динамо Горан Попов рассказал историю о покупке часов партнером по команде Артемом Милевским. Футболист подчеркнул, что Милевский потратил премиальные за победу над Шахтером.

«После Шахтера мы забрали премиальные, и Артем говорит: «Давай утром едем в Волконском попьем кофе». Отвечаю: «Какой кофе? Я с тобой кофе не могу пить. Но ок, давай». Выпили по 6-7 кофе. Есть Хугарден нефильтрована. Начали одну, вторую, третью, пятую. После шестой он говорит: «Тут через 20 метров есть Ролекс магазин». «Нет, — говорю. – Не поеду, то все».

«А он предлагает, да мы только посмотрим. А я видел, у Шевы были такие хорошие часы. Артем заходит в магазин, а я у дверей стою. Увидел оттуда витрину. «Сколько?», — спрашиваю. Они 12 тысяч стоят (долларов), но за 10 можем отдать. «Ну, давайте», — говорю. Миля другие присмотрел, тоже спрашивает: «А эти сколько?». «Четырнадцать». «Ну давайте». И обратно в Волконский, покупку отмечать», — рассказал Попов в интервью YouTube-каналу Миля.

«У кого были самые дорогие часы в Динамо? У Вукоевича? У Алиева был Ролекс из желтого золота».