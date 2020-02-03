Известный испанский футболист сравнил Венгера и Гвардиолу

Новости спорта:Фабрегас утверждает, что специалисты во многом похожие.

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас рассказал о тренерах в своей карьере профессионального футболиста. Испанец подчеркнул схожесть в стилях работы у Арсена Венгера и Хосепа Гвардиолы.

«Мне пришлось приспосабливаться к разным стилям работы. Венгер и Гвардиола очень сильно похожи между собой. Моуриньо? У него были совершенно другие идеи. Когда я работал с Конте, то сказал ему, что не могу играть так, как он требует, но мне удалось адаптироваться под его задачи», — цитирует слова игрока As.

Напомним, что Фабрегас работал с Арсеном Венгером в лондонском Арсенале с 2003 по 2011 гг. Под руководством Гвардиолы с 2011 по 2014 гг.

Сеск стал чемпионом Испании, победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата Мира. После перехода в Челси Жозе Моуриньо летом 2014 года, испанец выиграл чемпионат Англии. С Антонио Конте Фабрегас во второй раз триумфовал в АПЛ.

На данный момент 32-летний хавбек выступает в Монако. В текущем сезоне испанец провел 18 матчей во всех турнирах.