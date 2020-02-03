Легионеры нам не нужны: Динамо перевело иностранца в дубль

Новости спорта:Тамаш Кадар, скорее всего, больше не сыграет за основную команду киевлян.

Защитник Томаш Кадар переведен в молодежную команду Динамо. По информации официального сайта киевлян, такое решение принял тренерский штаб бело-синих.

Отмечается, что место венгерского центрбека в основной команде Динамо занял Александр Романчук.

Минувшим летом Кадар заявлял, что не против сменить клуб. Защитником интересовался Зенит, но Динамо не отпустило венгра.

Зимой сообщалось о том, что Кадар попал в сферу интересов венгерского Фехервара. Венгерские СМИ утверждали, что футболист уже прошел медицинский осмотр, однако сам Кадар опроверг свой переход в Фехервар.

В нынешнем сезоне Кадар провел 20 матчей за Динамо, отметившись одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом истекает в июне 2023 года.