Легионеры нам не нужны: Динамо перевело иностранца в дубль

Защитник Томаш Кадар переведен в молодежную команду Динамо. По информации официального сайта киевлян, такое решение принял тренерский штаб бело-синих.
Отмечается, что место венгерского центрбека в основной команде Динамо занял Александр Романчук.
Минувшим летом Кадар заявлял, что не против сменить клуб. Защитником интересовался Зенит, но Динамо не отпустило венгра.
Зимой сообщалось о том, что Кадар попал в сферу интересов венгерского Фехервара. Венгерские СМИ утверждали, что футболист уже прошел медицинский осмотр, однако сам Кадар опроверг свой переход в Фехервар.
В нынешнем сезоне Кадар провел 20 матчей за Динамо, отметившись одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом истекает в июне 2023 года.