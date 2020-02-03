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Понедельник, 03.02.2020
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Президент ФИФА предложил радикально изменить Кубок африканских наций

Президент ФИФА предложил радикально изменить Кубок африканских наций
21:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Инфантино хочет, чтобы КАН проходил раз в четыре года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая в Рабате (Марокко) на семинаре по развитию африканского футбола, предложил проводить Кубок африканских наций в два раза реже — раз в четыре года, а не раз в два года.

«Мы много лет говорим о развитии африканского футбола. Пеле однажды сказал, что африканская команда выиграет чемпионат мира по футболу, но этого не произошло.

Похоже, мы не добились прогресса. Сегодняшний день должен стать тем днём, когда мы перевернём эту страницу.

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КАН приносит в 20 раз меньше доходов, чем чемпионат Европы. Так ли хорош Кубок африканских наций в коммерческом плане? Он помог развить инфраструктуру? Подумайте о том, чтобы проводить турнир каждые четыре года», — приводит слова Инфантино The New York Times

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УЕФА, ФИФА, КАН, Джанни Инфантино.
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