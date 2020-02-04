Лидер Лестера согласовал новый контракт с клубом

Новости спорта:Джеймс Мэддисон согласовал новый контракт с Лестером.

Полузащитник Джеймс Мэддисон согласовал новый контракт с Лестером. По информации The Guardian, стороны близки к завершению сделки и в ближайшее время Лисы официально огласят о пролонгации контракта игрока.

Отметим, что действующее соглашение Мэддисона с Лестером рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний хавбек провел в составе Лестера 30 матчей во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами. Кроме того, Джеймс в прошлом году дебютировал за национальную сборную Англии, выйдя на поле в игре отбора к Евро-2020 против Черногории.

Напомним, что зимой в услугах Мэддисона был заинтересован Манчестер Юнайтед. Сам футболист не собирался продлевать контракт с Лисами, отложив решение данного вопроса на лето.

На данный момент Лестер занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. 14 февраля команда Брендана Роджерса на выезде сыграет против Вулверхэмптона.