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Лидер Лестера согласовал новый контракт с клубом

Лидер Лестера согласовал новый контракт с клубом
08:41 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Джеймс Мэддисон согласовал новый контракт с Лестером.

Полузащитник Джеймс Мэддисон согласовал новый контракт с Лестером. По информации The Guardian, стороны близки к завершению сделки и в ближайшее время Лисы официально огласят о пролонгации контракта игрока.

Отметим, что действующее соглашение Мэддисона с Лестером рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний хавбек провел в составе Лестера 30 матчей во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами. Кроме того, Джеймс в прошлом году дебютировал за национальную сборную Англии, выйдя на поле в игре отбора к Евро-2020 против Черногории.

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Напомним, что зимой в услугах Мэддисона был заинтересован Манчестер Юнайтед. Сам футболист не собирался продлевать контракт с Лисами, отложив решение данного вопроса на лето.

На данный момент Лестер занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. 14 февраля команда Брендана Роджерса на выезде сыграет против Вулверхэмптона.

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Футбол, АПЛ, ФК Лестер, Новости футбола, Джеймс Мэддисон.
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