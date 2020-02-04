Йович - о первом сезоне в Реале: Я могу лучше

Новости спорта:Лука Йович рассказал о своем переходе в мадридский гранд.

Нападающий Реала Лука Йович рассказал о своем переходе в мадридский гранд. Форвард сборной Сербии не смог отказать Бланкос, но пока ему не удалось проявить себя в Испании.

«Мой агент позвонил мне и сказал, что к нему обращался Реал, и что я им нравлюсь. Я ответил: «Не дразни меня, пожалуйста». Но он сказал что, есть предложение, и я должен обдумать его. Конечно, я согласился. Не думаю, что это было ошибкой, ведь самый большой клуб мира зовет лишь раз».

«Уверен, что у меня все получится, и я докажу, что достоин быть футболистом Реала. Сейчас я в середине сложного периода адаптации, так что должен работать еще усерднее», — цитирует Йовича Marca.

Минувшим летом Йович присоединился к Реалу из Айнтрахта за 60 миллионов евро. Серб не сумел стать игроком основного состава Бланкос.

В нынешнем сезоне 22-летний Йович провел 21 матч (8 в старте) за Реал во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Реал возглавляет Ла Лигу, опережая Барселону на три очка. Следующий матч Бланкос проведут 6 февраля против Реала Сосьедад в рамках 1/4 финала Кубка Испании.