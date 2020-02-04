Лидер Руха перебрался в европейский чемпионат

Новости спорта:Опытный украинский полузащитник Максим Каленчук продолжит карьеру в чемпионате Беларуси.

Экс-хавбек Руха Максим Каленчук стал игроком Витебска, сообщает официальный сайт белорусского клуба. Украинский полузащитник будет выступать под 7-м номером.

Отметим, что Каленчук перебрался в Витебск на правах свободного агента после своего ухода из перволигового Руха.

Каленчук не играл в текущем сезоне из-за тяжелой травмы. Всего в составе Руха он провел 7 матчей.

Витебск завершил прошлый чемпионат Беларуси на 13-м месте. Каленчук стал третьим украинцем в составе команды, дополнив опытных Олега Карамушку и Артема Старгородского.