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Лидер Шахтера рассказал о сорвавшемся трансфере Матвиенко в Арсенал

Лидер Шахтера рассказал о сорвавшемся трансфере Матвиенко в Арсенал
11:52 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Тарас Степаненко в комментарии каналу Футбол 1 прокомментировал несостоявшийся трансфер защитника Николая Матвиенко в Арсенал.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко в комментарии каналу Футбол 1 прокомментировал несостоявшийся трансфер защитника Николая Матвиенко в Арсенал.

"Для команды хорошо, что Матвиенко остался, потому что сейчас он основной центральный защитник.

Если бы ему удалось перейти в Арсенал, то это было бы хорошо для него в плане развития карьеры в очень сильном чемпионате. А у нас есть ребята, которые могут его заменить, у нас достаточно много центральных защитников.

Это нормальный процесс, когда человек играет, растет и уходит в другую команду. В этом ничего нет, но должны и тренер, и команда быть готовы к тому, что человек уйдет, а на его место придет другой. Для этого и нужна конкуренция, чтобы все держали себя в тонусе и были готовы заменить тех футболистов, которые играют постоянно", — сказал Степаненко.

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Отметим, что на протяжении всего трансферного окна СМИ писали об интересе к игроку со стороны лондонского Арсенала, но Матвиенко в итоге остался в Шахтере.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Николай Матвиенко.
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