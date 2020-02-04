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Шахтер VS Мариуполь: Кирюханцев рассказал о разнице в тренировках

Шахтер VS Мариуполь: Кирюханцев рассказал о разнице в тренировках
12:19 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Защитник "горняков" пока не знает, где он проведет остаток сезона.

Правый защитник Игорь Кирюханцев, в первой части сезона игравший за Мариуполь на правах аренды из Шахтера, проходит сейчас второй сбор с "горняками". Он, как и еще один такой же игрок Владислав Вакула, еще не знает, останется ли в донецком клубе на вторую часть сезона.

"Сообщили, что мы отправляемся на второй сбор, а там уже дальше посмотрим. Думаю, после этого сбора должны сказать точно", — рассказал Кирюханцев в эфире Футбол News.

Для воспитанника дончан нынешние сборы не стали полностью новинкой: некоторые из упражнений были у него в молодежных командах Шахтера.

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"Где-то есть подобные тренировки. Например, держание, когда с одного угла на второй должна вся команда перемещаться. Что-то похожее, что-то новое. Поначалу втягиваешься в новый коллектив, привыкаешь к этому, а потом все нормально", — добавил Кирюханцев.

В заявке Шахтера Кирюханцев может заменить Богдана Бутко, который сейчас ищет себе новый клуб.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, ФК Мариуполь, Игорь Кирюханцев.
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