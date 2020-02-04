Когда Ярмоленко вернется на футбольное поле

Новости спорта:Украинский футболист Вест Хэма Андрей Ярмоленко должен вернуться в строй в конце февраля.

Возвращение вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко в строй ожидается в конце февраля, сообщает football.london.

Украинец травмировал бедро в середине декабря, а в последний раз выходил на поле в матче 14-го тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона.

Если Ярмоленко сумеет восстановиться к концу февраля, то, вероятнее всего, его возвращение состоится в матче как раз против Саутгемптона (29 февраля).

В нынешнем сезоне полузащитник сборной Украины сыграл в 15 матчах за Вест Хэм, забив три мяча и отдав одну результативную передачу.

После 25 туров Молотобойцы занимают 18-е место в чемпионате Англии. В ближайшем матче команда Дэвида Мойеса сыграет с Манчестер Сити в гостях, после чего 24 февраля встретится с Ливерпулем на Анфилде.