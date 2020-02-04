Скачать
Вторник, 04.02.2020
Атлас раскрыл секрет успеха Ломаченко
Атлас раскрыл секрет успеха Ломаченко
Президент ФИФА предложил радикально изменить Кубок африканских наций
Президент ФИФА предложил радикально изменить Кубок африканских наций
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Встреча старых друзей: Шевченко посетил сбор Динамо в Турции
Встреча старых друзей: Шевченко посетил сбор Динамо в Турции

Когда Ярмоленко вернется на футбольное поле

Когда Ярмоленко вернется на футбольное поле
12:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский футболист Вест Хэма Андрей Ярмоленко должен вернуться в строй в конце февраля.

Возвращение вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко в строй ожидается в конце февраля, сообщает football.london.

Украинец травмировал бедро в середине декабря, а в последний раз выходил на поле в матче 14-го тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона.

Если Ярмоленко сумеет восстановиться к концу февраля, то, вероятнее всего, его возвращение состоится в матче как раз против Саутгемптона (29 февраля).

Встреча старых друзей: Шевченко посетил сбор Динамо в Турции

В нынешнем сезоне полузащитник сборной Украины сыграл в 15 матчах за Вест Хэм, забив три мяча и отдав одну результативную передачу.

После 25 туров Молотобойцы занимают 18-е место в чемпионате Англии. В ближайшем матче команда Дэвида Мойеса сыграет с Манчестер Сити в гостях, после чего 24 февраля встретится с Ливерпулем на Анфилде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легионер Динамо: У Алиева были часы из золота
02 Легионеры нам не нужны: Динамо перевело иностранца в дубль
03 Милан в следующем сезоне возглавит опытный немецкий специалист
04 Легендарный Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
05 Встреча старых друзей: Шевченко посетил сбор Динамо в Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь