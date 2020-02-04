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Приходи к нам, будешь нашим королем: звезда Барселоны может перейти в мадридский топ-клуб

Приходи к нам, будешь нашим королем: звезда Барселоны может перейти в мадридский топ-клуб
13:48 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Конкурент Барселоны надеется переманить Ивана Ракитича.

Атлетико начал переговоры о возможном летнем трансфере с Иваном Ракитичем, утверждает AS со ссылкой на Cadena SER.

Мадридский клуб давно является почитателем таланта хорвата, однако теперь трансфер кажется вполне реальным, учитывая снижение роли игрока в Барсе. Каталонцы неоднократно пытались включить Ивана в сделки по другим игрокам, и теперь он сам настроен уйти.

После воскресной игры с Леванте Ракитич заявил: "Были вещи, которые мне не нравились, и поэтому я решил уйти. Те, кто принимают решения, знают это".

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Ракитич перешел в Барселону летом 2015 года из Севильи за 18 млн евро. С тех пор он сыграл 292 матча за "сине-гранатовых", отметившись 34 голами и 40 ассистами.

Контракт 32-летнего хавбека с Барселоной истекает в конце следующего сезона – летом 2021 года.

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Барселона, Примера, Новости спорта, Новости футбола, Иван Ракитич.
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