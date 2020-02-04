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Клуб Серии А уволил известного тренера

Клуб Серии А уволил известного тренера
15:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Торино решило распрощаться с Вальтером Маццарри.

Середняк Серии А Торино решил прекратить сотрудничество с опытным специалистом Вальтером Маццарри.

Причиной для этого стала невнятная форма команды на протяжении всего сезона, а финальной каплей то, что последние четыре встречи были проиграны с разницей в 3:17.

Новым наставником "быков" стал Морено Лонго. Он долгое время работал с юношеской командой Торино, с которой выигрывал молодежную Серию А,  а также играл с ней в Лиге чемпионов. 

Маццари возглавлял команду с лета 2018 года. Особых успехов он добился с Наполи, а также тренировал ряд итальянских клубов. Есть у него опыт работы и с представителем АПЛ,  несколько лет назад он возглавлял Уотфорд.

Дебютный матч Лонго предстоит провести с Сампдорией, которая вчера уступила Наполи.

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Торино, Серия А, Вальтер Маццарри, Новости спорта, Новости футбола.
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