Клуб Серии А уволил известного тренера

Новости спорта:Торино решило распрощаться с Вальтером Маццарри.

Середняк Серии А Торино решил прекратить сотрудничество с опытным специалистом Вальтером Маццарри.

Причиной для этого стала невнятная форма команды на протяжении всего сезона, а финальной каплей то, что последние четыре встречи были проиграны с разницей в 3:17.

Новым наставником "быков" стал Морено Лонго. Он долгое время работал с юношеской командой Торино, с которой выигрывал молодежную Серию А, а также играл с ней в Лиге чемпионов.

Маццари возглавлял команду с лета 2018 года. Особых успехов он добился с Наполи, а также тренировал ряд итальянских клубов. Есть у него опыт работы и с представителем АПЛ, несколько лет назад он возглавлял Уотфорд.

Дебютный матч Лонго предстоит провести с Сампдорией, которая вчера уступила Наполи.