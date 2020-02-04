В штаб сборной Украины вошел итальянец, выигрывавший чемпионат Англии с Лестером

Новости спорта:Андреа Аззалин пополнил штаб Андрея Шевченко.

Согласно информации авторитетного сайта SportArena, тренерский штаб Андрея Шевченко пополнил ещё один иностранный специалист.

Теперь отвечать за физическую подготовку будет итальянец Андреа Аззалин. Ему всего 34 года, но он уже имеет богатый опыт работы с европейскими клубами.

Самый громкий успех в его карьере это чемпионство с Лестером в АПЛ. Тогда Аззалин числился помощником Клаудио Раньери.

Помимо этого, в Англии он работал в Фулхэме. Также он был в Монако, Нанте и молодежной сборной Италии. На уровне взрослых сборных Украина для него не будет первой. В свое время он также помогал Раньери, когда тот возглавлял сборную Греции.

Детали и сроки договора между ним и УАФ еще не известны.