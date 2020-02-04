Звезда Динамо: Меня не переводили в дубль, это выдумка

Новости спорта:Николай Шапаренко рассказал о периоде, когда он не тренировался с основной командой.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко рассказал о периоде, когда не проходил в состав первой команды киевлян.

Лично с ним [Хацкевичем] было все нормально. А вот с помощниками его — не очень. С Хацкевичем у меня были хорошие отношения. Он честный и открытый человек. Не было никаких вопросов.

Если были проблемы, он вызывал меня и мы говорили об этом. С его помощниками я не контактировал, с ними были разногласия», — признался Николай.

«Меня никто не переводил в дубль. Это выдумали. Просто меня не ставили в состав и я не играл. Не было поводов для перевода в дубль. Такое тренерское решение было. Только осенью начал играть».

«Очень тяжело психологически. Тренируешься и выкладываешься по максимуму, а тебя не ставят и не берут. Начинают появляться разные мысли. Сам себя накручиваешь. Сидорчук поддержал в той ситуации, Леднев тоже, Вербич постоянно разговаривал».