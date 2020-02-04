Бывший клуб игроков сборной Украины могут исключить из испанского чемпионата

Новости спорта:Малага переживает не лучшие времена.

По информации Cadena Cope, футбольный клуб Малага может перестать быть участником испанской Сегунды.

Сообщается, что у клуба накопились приличные долги (сумма не озвучивается) из-за неумелого руководства клубом владельца "анчоусов" шейха Абдуллы Аль-Тани.

Из-за данных проблем клуб может быть снят с текущего розыгрыша чемпионата Испании и отдан в управление местному муниципалитету.

На данный момент Малага с 28-ю очками в 26 матчах занимает 17-е место. От зоны вылета команду спасают лишь лучшая разница забитых и пропущенных голов.

К слову, в составе этого клуба не так давно выступали Денис Бойко и Евгений Селезнев.