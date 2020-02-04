Топ-клуб Бундеслиги сенсационно вылетел из Кубка Германии

Новости спорта:Лейпциг вылетел из Кубка Германии.

РБ Лейпциг на выезде уступил Айнтрахту в матче 1/8 финала Кубка Германии.

В середине первого тайма Айнтрахт повел в счете — Андре Силва реализовал пенальти. После перерыва Филип Костич удвоил преимущество хозяев поля.

На 69-й минуте РБ Лейпциг сократил отставание после точного удара зимнего новичка команды Дани Ольмо. В компенсированное время Костич оформил дубль и установил окончательный счет поединка — 3:1.

РБ Лейпциг идет на втором месте Бундеслиги, уступая Баварии одно очко. Айнтрахт занимает 11-ю позицию.

В следующем матче 9 февраля РБ Лейпциг на выезде встретится с Баварией, Айнтрахт 7 февраля дома примет Аугсбург.