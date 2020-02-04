Скачать
Вторник, 04.02.2020
Атлас раскрыл секрет успеха Ломаченко
Атлас раскрыл секрет успеха Ломаченко
Президент ФИФА предложил радикально изменить Кубок африканских наций
Президент ФИФА предложил радикально изменить Кубок африканских наций
СМИ: Кадар дерзко нагрубил Михаличенко при всей команде
СМИ: Кадар дерзко нагрубил Михаличенко при всей команде
В штаб сборной Украины вошел итальянец, выигрывавший чемпионат Англии с Лестером
В штаб сборной Украины вошел итальянец, выигрывавший чемпионат Англии с Лестером

Топ-клуб Бундеслиги сенсационно вылетел из Кубка Германии

Топ-клуб Бундеслиги сенсационно вылетел из Кубка Германии
21:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Лейпциг вылетел из Кубка Германии.

РБ Лейпциг на выезде уступил Айнтрахту в матче 1/8 финала Кубка Германии.

В середине первого тайма Айнтрахт повел в счете — Андре Силва реализовал пенальти. После перерыва Филип Костич удвоил преимущество хозяев поля.

На 69-й минуте РБ Лейпциг сократил отставание после точного удара зимнего новичка команды Дани Ольмо. В компенсированное время Костич оформил дубль и установил окончательный счет поединка — 3:1.

Шахтер огласил заявку на Лигу Европы

РБ Лейпциг идет на втором месте Бундеслиги, уступая Баварии одно очко. Айнтрахт занимает 11-ю позицию.

В следующем матче 9 февраля РБ Лейпциг на выезде встретится с Баварией, Айнтрахт 7 февраля дома примет Аугсбург.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, Новости спорта, Айнтрахт, РБ Лейпциг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легионер Динамо: У Алиева были часы из золота
02 Легендарный Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
03 Легионеры нам не нужны: Динамо перевело иностранца в дубль
04 СМИ: Кадар дерзко нагрубил Михаличенко при всей команде
05 Милан в следующем сезоне возглавит опытный немецкий специалист
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь