Когда Кейн вернется на футбольное поле

Новости спорта:Жозе Моуриньо подробнее рассказал о сроках возвращения в строй нападающего Харри Кейна.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо подробнее рассказал о сроках возвращения в строй нападающего Харри Кейна.

Англичанина ждут в составе к двум заключительным встречам Шпор в чемпионате Англии в мае.

«Кейн? К последнему домашнему матчу с Лестером. Может, этот матч станет для нас решающим, чтобы стать четвертыми, пятыми или шестыми», — цитирует португальца ESPN.

«С Харри все в порядке. Он продолжает свое восстановление, никакого давления. Лучше обойтись без любых ожиданий, любого давления. Посмотрим».

Матч с Лестером подопечные Моуриньо проведут 9 мая, а неделей позже закроют сезон в дерби против Кристал Пэлас.

В нынешнем сезоне Кейн сыграл за Тоттенхэм в 25 матчах, забив 17 голов во всех турнирах.

На сегодняшний день Шпоры идут на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и отстают от топ-четверки на четыре очка.