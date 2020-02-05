Рекорд Холанда - в обзоре матча Вердер - Боруссия Д (Видео)

Новости спорта:Представляем видеообзор матча Кубка Германии.

Накануне состоялся поединок 1/8 финала Кубка Германии между бременским Вердером и дортмундской Боруссией. В первом тайме хозяева забили дважды, а в середине второго тайма феноменальный Холанд забил очередной свой гол за "шмелей".

Тем не менее, он не помог пройти в следующий раунд - Вердер тут же забил третий мяч.

Вердер — Боруссия Д 3:2

Голы: Зельке, 16, Битенкур, 30, Рашика, 70 — Холанд, 67, Рейна, 78

Вердер: Павленка — Фогт, Велькович, Мойсандер — Битенкур, Эггештайн, Классен, Фридль, Осако (Бартельс 89), Рашика (Топрак, 90+5) — Зельке (Сарджент, 50)

Боруссия Д: Хитц — Загаду (Рейна, 66), Аканжи, Хуммельс — Шульц, Витцель, Брандт, Хакими, Ройс (Джан, 89) — Санчо, Азар (Холанд, 46)