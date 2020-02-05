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Брешия Балотелли вновь сменила тренера

Брешия Балотелли вновь сменила тренера
11:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Брешия снова уволила Эудженио Корини с поста главного тренера.

Брешия снова уволила Эудженио Корини с поста главного тренера, передает gianlucadimarzio.com.

Руководство Ласточек уже отправляло Корини в отставку осенью, но вернуло его спустя месяц после увольнения вместо Фабио Гроссо, который не сумел улучшить результаты команды.

Новым тренером Брешии станет уругваец Диего Лопес, ранее работавший с Кальяри, Болоньей, Палермо и Пеньяролем.

Корини вывел Ласточек в Серию А в прошлом году, но в элите итальянского футбола бело-голубые выступают неудачно, занимая предпоследнее место после 22 туров.

В следующем матче Брешия дома сыграет с Удинезе.

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Эудженио Корини.
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