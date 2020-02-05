Ювентус трогательно поздравил Роналду с днем рождения

Новости спорта:Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду сегодня, 5 февраля, празднует свои 35 лет.

Клуб поздравил своего игрока с днем рождения, написав о нем на официальном сайте.

"Мы могли бы написать о его экстраординарной и впечатляющей статистике или просмотреть бесконечный список существующих прилагательных, чтобы найти наиболее подходящие для его описания.

Но Криштиану Роналду, который сегодня празднует свой второй день рождения в Ювентусе, давно вышел за рамки описанного, его образ жизни и спортивное дыхание идеально сочетаются с нашей ДНК: игра на максимуме, желание совершенствоваться каждый день и жажда успеха.

Роналду носит черно-белую футболку уже полтора года, и вместе мы пережили незабываемые моменты с постоянным чувством, что лучшее еще впереди.

Он подарил нам невероятные голы, которые мы уже праздновали 50 раз, он забивал практически всем соперникам в Италии и в Европе. Только что Криштиану повторил рекорд Давида Трезеге, забив в девяти подряд матчах Серии A.

Все, что осталось сказать вместе, так же, как мы кричим с ним во время его культового празднования: с Днем рождения, Криштиану!" - говорится в поздравительном сообщении на сайте.