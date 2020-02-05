Джонс побил 120-летний рекорд Ливерпуля

Новости спорта:Полузащитник Кертис Джонс стал самым молодым капитаном в истории "красных".

Хавбек Ливерпуля Кертис Джонс в возрасте 19 лет и пяти дней вывел Ливерпуль на матч против Шрусбери Таун в качестве капитана. Таким образом, он вошел в историю "красных" как самый молодой капитан.

Предыдущий рекорд был установлен Алексом Рейсбеком еще в 1900 году – 20 лет и 250 дней.

Примечательно, что другим кандидатом на повязку был 22-летний Педро Чиривелла. Нил Критчли, который был тренером игравших вчера футболистов Ливерпуля, определил капитана при помощи подбрасывания монетки.

Рекорд Джонса стал возможен благодаря тому, что Юрген Клопп принял решение не играть основным составом во время зимнего перерыва в Премьер-лиге. Вместо этого "красные" выставили молодежный состав, которым руководил не Клопп, а тренер дубля Нил Критчли.

Ливерпуль обыграл Шрусбери Таун 1:0 и прошел в следующий раунд Кубка Англии.