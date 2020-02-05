Сборная Украины перед Евро-2020: где подопечные Шевченко примут Кипр

Новости спорта:Подопечные Андрея Шевченко примут сыграют с киприотами 26 мая.

Сборная Украины проведет контрольный матч против команды Кипра в Харькове или Полтаве, сообщает портал Zbirna.com.

Встреча с киприотами состоится 26 мая.

Также в ближайшее время украинская сторона объявит соперников главной команды страны на товарищеские матчи 2 и 7 июня.

27 и 31 марта, напомним, подопечных Андрея Шевченко ждут выездные товарищеские встречи с Францией и Польшей соответственно.

Издание добавляет, что Шевченко объявит заявку на чемпионат Европы 2 июня — в этот день официально завершается срок подачи заявок на континентальное первенство.

Украинская сборная вышла на чемпионат Европы с первого места в отборочной группе, опередив действующих чемпионов Португалию.

Соперниками Украины на Евро будут сборные Нидерландов и Австрии, а также еще одна команда, которая определится в нынешнем году.