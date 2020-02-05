Шесть украинцев могут сыграть в плей-офф еврокубков

Новости спорта:Вне заявки оказался лишь Марьян Швед, который не попал в заявку Селтика.

За две недели до старта плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы стали известны заявки всех клубов 48 клубов, участвующих в весенней части еврокубков.

Помимо донецкого Шахтера, еще пять клубов имеют в своих составах игроков с украинским гражданством. Тем не менее, не все из них попали в заявку.

Мимо плей-офф пролетел Марьян Швед, который не примет участие в матчах Селтика на стадии 1/16 финала против Копенгагена. Остальные украинские легионеры попали в заявки своих клубов и готовятся к важнейшим матчам сезона.

В Лиге чемпионов два украинца. Александр Зинченко с Манчестер Сити 26-го февраля на Сантьяго Бернабеу встретится с Реалом, затем 17 марта на Этихаде будет проведен ответный поединок. В свою очередь, Аталанта Руслана Малиновского 19-го февраля на Сан-Сиро примет Валенсию, затем 10-го марта на Месталье сыграет ответный матч.

В Лиге Европы четыре украинца-легионера в двух клубах. Гент с Романом Яремчуком, Романом Безусом и Игорем Пластуном встретятся с Ромой — первый матч состоится в Риме на Стадио Олимпико. Эдуард Соболь вместе с Брюгге встретятся с Манчестер Юнайтед. Первый матч будет сыгран в Бельгии, второй на Олд Траффорд.

В Лиге Европы первые матчи пройдут 20-го февраля, ответные — 27-го февраля (за исключением матча Брага — Рейнджерс, который будет сыгран днем ранее).