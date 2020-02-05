Скачать
Среда, 05.02.2020
Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча 5.02.20
Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча
Два украинца - в десятке лучших боксеров мира вне зависимости от веса
Два украинца - в десятке лучших боксеров мира вне зависимости от веса
ФИФА прокомментировала информацию о недопуске России на ЧМ-2022
ФИФА прокомментировала информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Когда Шевченко объявит заявку сборной Украины на Евро-2020
Когда Шевченко объявит заявку сборной Украины на Евро-2020

Шесть украинцев могут сыграть в плей-офф еврокубков

Шесть украинцев могут сыграть в плей-офф еврокубков
14:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Вне заявки оказался лишь Марьян Швед, который не попал в заявку Селтика.

За две недели до старта плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы стали известны заявки всех клубов 48 клубов, участвующих в весенней части еврокубков.

Помимо донецкого Шахтера, еще пять клубов имеют в своих составах игроков с украинским гражданством. Тем не менее, не все из них попали в заявку.

Мимо плей-офф пролетел Марьян Швед, который не примет участие в матчах Селтика на стадии 1/16 финала против Копенгагена. Остальные украинские легионеры попали в заявки своих клубов и готовятся к важнейшим матчам сезона.

В Лиге чемпионов два украинца. Александр Зинченко с Манчестер Сити 26-го февраля на Сантьяго Бернабеу встретится с Реалом, затем 17 марта на Этихаде будет проведен ответный поединок. В свою очередь, Аталанта Руслана Малиновского 19-го февраля на Сан-Сиро примет Валенсию, затем 10-го марта на Месталье сыграет ответный матч.

ФИФА прокомментировала информацию о недопуске России на ЧМ-2022

В Лиге Европы четыре украинца-легионера в двух клубах. Гент с Романом Яремчуком, Романом Безусом и Игорем Пластуном встретятся с Ромой — первый матч состоится в Риме на Стадио Олимпико. Эдуард Соболь вместе с Брюгге встретятся с Манчестер Юнайтед. Первый матч будет сыгран в Бельгии, второй на Олд Траффорд.

В Лиге Европы первые матчи пройдут 20-го февраля, ответные — 27-го февраля (за исключением матча Брага — Рейнджерс, который будет сыгран днем ранее).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Роман Безус, ФК Аталанта, Футбол, Эдуард Соболь, Новости футбола, Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Игорь Пластун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Наш человек": Милевский отозвался о пьяном футболисте
02 Игрок Динамо может перейти в московский клуб
03 Барселона отказалась отпускать украинца в аренду
04 Топ-клуб Бундеслиги сенсационно вылетел из Кубка Германии
05 "У нас есть шанс": Свитолина о матчах Кубка Федерация
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь