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ФИФА прокомментировала информацию о недопуске России на ЧМ-2022

ФИФА прокомментировала информацию о недопуске России на ЧМ-2022
13:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Информация о запрете сборной России участвовать на чемпионате мира по футболу пока остается на уровне слухов.

Арабский телеканал BeIN Sports заявил, что сборная России получила запрет от Всемирного антидопингового агентства (WADA) на участие на чемпионате мира по футболу в 2022 году.

Тем не менее, как сообщает ТАСС, данную информацию им не подтвердили ни ФИФА, ни УЕФА, ни РУСАДА.

"Нам нечего добавить к заявлению, которое мы делали в декабре. Тогда мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF [Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта] по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА.

Ранее президент ФИФА предложил радикально изменить Кубок африканских наций.

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Футбол, Новости футбола, ЧМ-2022, Катар-2022, Сборная Росси.
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