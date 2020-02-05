ФИФА прокомментировала информацию о недопуске России на ЧМ-2022

Арабский телеканал BeIN Sports заявил, что сборная России получила запрет от Всемирного антидопингового агентства (WADA) на участие на чемпионате мира по футболу в 2022 году.
Тем не менее, как сообщает ТАСС, данную информацию им не подтвердили ни ФИФА, ни УЕФА, ни РУСАДА.
"Нам нечего добавить к заявлению, которое мы делали в декабре. Тогда мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF [Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта] по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА.
Ранее президент ФИФА предложил радикально изменить Кубок африканских наций.