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Сборная Венгрии хочет заиграть украинского футболиста

Сборная Венгрии хочет заиграть украинского футболиста
14:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: fradi.hu

Новости спорта:Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси всерьез рассчитывает на украинского полузащитника Ференцвароша Игоря Харатина.

Наставник сборной Венгрии Марко Росси посетил тренировочный лагерь Ференцвароша и, среди прочего, обсудил возможность выступлений украинца за национальную команду мадьяров, сообщил официальный сайт "фради".

Росси считает, что Харатин может быть ключевым игроком сборной Венгрии, если решит за нее выступать. Выступающий на этой позиции хавбек Бристоль Сити Адам Надь сейчас травмирован, а остальные претенденты не показывают достаточно высокого уровня игры.

У Харатина есть венгерские корни, и сейчас он не считается легионером в местном чемпионате. Однако если Игорь не изменит футбольное гражданство, то будет считаться легионером со следующего сезона в связи с изменением трактовки этого понятия в уставе чемпионата Венгрии.

Харатин нужен венграм в свете борьбы за выход на Евро-2020. Команде предстоит сыграть в плей-офф за выход на турнир со сборной Болгарии и в случае успеха – с победителем пары Исландия – Румыния.

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Игорь ранее признавался, что мечтал бы сыграть за сборную Украины, однако пока что никто из тренерского штаба "сине-желтых" с ним не связывался.

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Сборная Венгрии, Футбол, Новости футбола, Игорь Харатин.
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