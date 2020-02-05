Скачать
Среда, 05.02.2020
Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча 5.02.20
Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча
Потенциальный соперник Ломаченко арестован
Потенциальный соперник Ломаченко арестован
ФИФА прокомментировала информацию о недопуске России на ЧМ-2022
ФИФА прокомментировала информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование
Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование

Ройс выбыл из игры: названы сроки восстановления

Ройс выбыл из игры: названы сроки восстановления
17:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Немецкий хавбек Марко Ройс получил серьезное повреждение.

Полузащитник Боруссии Дортмунд Марко Ройс выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Ройс получил мышечное повреждение в кубковом матче с Вердером (2:3) в минувший вторник, покинув поле на 89-й минуте. По предварительным прогнозам, восстановление немецкого хавбека займет около четырех недель.

Травма не позволит Ройсу принять участие в первом матче с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, который запланирован на 18 февраля.

Рекорд Холанда - в обзоре матча Вердер - Боруссия Д (Видео)

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 26 поединков в футболке "шмелей", забив 12 голов и совершив 7 ассистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Марко Ройс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Наш человек": Милевский отозвался о пьяном футболисте
02 Игрок Динамо может перейти в московский клуб
03 Барселона отказалась отпускать украинца в аренду
04 Потенциальный соперник Ломаченко арестован
05 Топ-клуб Бундеслиги сенсационно вылетел из Кубка Германии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь