Динамо не заметило Олимпию, Де Пена забил гол-красавец со штрафного (Видео)

Новости спорта:Футболисты киевского "Динамо" провели стартовый контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Белеке (Турция).

Поединок динамовцев со словенским клубом "Олимпия" из Любляны завершился уверенной победой "бело-синих" - 5:0.

Успех киевлянам принесли голы Виталия Буяльского, который отличился на 10-й минуте, Беньямина Вербича (27), Назария Русина (54), Карлоса де Пены (81) и Александра Романчука (90+1).

Следующий спарринг "Динамо" на турецком сборе состоится 6 февраля с норвежским "Стремсгодсетом".

Полное видео матча:

9 февраля киевляне встретиятся с "Борацем" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина), 11 февраля - с БАТЭ (Борисов, Беларусь), 12 февраля - с "Тоболом" (Казахстан) и 15 февраля - с "Динамо" (Тбилиси, Грузия).