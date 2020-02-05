Манчестер Сити внимательно следит за ситуацией с Месси

Новости спорта:"Горожане" рассчитывают, что будут приоритетным вариантом для аргентинца.

Эрик Абидаль, спортивный директор Барселоны, ранее объяснил увольнение Эрнесто Вальверде тем, что многие игроки были недовольны тренером.

Тем не менее, Лионель Месси не промолчал и попросил назвать имена тех футболистов, о которых говорил француз, обвиняя того во лжи.

Теперь у "сине-гранатовых" конфликт внутри клуба, который может закончиться увольнением Эрика Абидаля.

Манчестер Сити же надеется воспользоваться нестабильной ситуацией и верит, что аргентинец выберет их команду, если соберется уйти из Барселоны, сообщает Manchester Evening News.

Если трансфер состоится, то Месси воссоединится с Пепом Гвардиолой, вместе с которым работал в Барселоне.