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Манчестер Сити внимательно следит за ситуацией с Месси

Манчестер Сити внимательно следит за ситуацией с Месси
21:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:"Горожане" рассчитывают, что будут приоритетным вариантом для аргентинца.

Эрик Абидаль, спортивный директор Барселоны, ранее объяснил увольнение Эрнесто Вальверде тем, что многие игроки были недовольны тренером.

Тем не менее, Лионель Месси не промолчал и попросил назвать имена тех футболистов, о которых говорил француз, обвиняя того во лжи.

Теперь у "сине-гранатовых" конфликт внутри клуба, который может закончиться увольнением Эрика Абидаля.

Манчестер Сити же надеется воспользоваться нестабильной ситуацией и верит, что аргентинец выберет их команду, если соберется уйти из Барселоны, сообщает Manchester Evening News.

Сетьен отмолчался на вопрос о конфликте Месси и Абидаля

Если трансфер состоится, то Месси воссоединится с Пепом Гвардиолой, вместе с которым работал в Барселоне.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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