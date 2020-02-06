Вулверхэмптон надеется крупно заработать: кого продадут "волки"

Новости спорта:Вулверхэмптон ожидают рекордной прибыли от продажи Адама Траоре.

Вулверхэмптон ожидает рекордный для клуба доход от трансфера Адама Траоре, передает The Telegraph.

Полтора года назад Волки подписали испанского вингера у Мидлсбро за 20 миллионов фунтов. Траоре стал самым дорогим приобретением команды. Летом Вулверхэмптон ожидает повышенный интерес к вингеру со стороны топ-клубов.

Адама Траоре в нынешнем сезоне провел 34 матча за Волков во всех турнирах, забив 5 мячей и сделав 7 результативных передач. Воспитанник Барселоны дважды отличился в матчах против Манчесте Сити, а также впечатлил в играх против МЮ, Тоттенхэма и Ливерпуля.

Вулверхэмптон идет на 8 месте АПЛ, набрав 35 очков после 25 туров. Следующий матч Волки проведут 14 февраля против Лестера.