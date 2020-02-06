Экс-форвард Динамо попал в сферу интересов Барселоны

Новости спорта:Испанский форвард Лукас Перес заинтересовал каталонскую Барселону.

Бывший нападающий киевского Динамо львовских Карпат Лукас Перес, который ныне защищает цвета Алавеса, заинтересовал каталонскую Барселону. Об этом сообщает испанский журналист Альфредо Мартинес.

Все дело в том, что из-за травм основных форвардов Луиса Суареса и Усмана Дембеле руководство Ла Лиги разрешит провести "сине-гранатовым" трансфер нападающего.

Помимно Лукаса Переса, в шорт-лист боссов каталонцев входят Анхель Родригес из Хетафе и Борха Иглесиас из Эспаньола.

В текущем сезоне на счету Переса 21 матч за Алавес, в которых он сумел отличиться восемью забитыми голами и четырьмя ассистами.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити может воспользоваться конфликтом Месси в Барселоне и подписать аргентинца.