Экс-форвард Динамо попал в сферу интересов Барселоны

Бывший нападающий киевского Динамо львовских Карпат Лукас Перес, который ныне защищает цвета Алавеса, заинтересовал каталонскую Барселону. Об этом сообщает испанский журналист Альфредо Мартинес.
Все дело в том, что из-за травм основных форвардов Луиса Суареса и Усмана Дембеле руководство Ла Лиги разрешит провести "сине-гранатовым" трансфер нападающего.
Помимно Лукаса Переса, в шорт-лист боссов каталонцев входят Анхель Родригес из Хетафе и Борха Иглесиас из Эспаньола.
В текущем сезоне на счету Переса 21 матч за Алавес, в которых он сумел отличиться восемью забитыми голами и четырьмя ассистами.
Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити может воспользоваться конфликтом Месси в Барселоне и подписать аргентинца.