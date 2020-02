Соболь помог Брюгге выйти в финал Кубка Бельгии (Фото, Видео)

В рамках полуфинальной встречи Кубка Бельгии Брюгге с украинцем Эдуардом Соболем в составе на выезде обыграл Зюлте-Варегем — 2:1.

Соболь провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился. В составе Брюгге забивали Мехеле и Де Кателаре.

В первой полуфинальной игре Брюгге дома не сумел обыграть Зюлте-Варегем (1:1), поэтому вчерашняя победа стала ключевой в плане выхода в финал.

We are Bruges!!! And we’re going to Brusselsssss #ZwaClu #CrokyCup pic.twitter.com/DiZMvVhBFa