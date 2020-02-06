"Тишина и спокойствие": Тайсон вновь "наехал" на Шахтер (Фото)

Новости спорта:Капитан Шахтера Тайсон опубликовал новый пост о несправедливости в Instagram.

Полузащитник Шахтера Тайсон, ранее ставший основной фигурой расистского скандала с участием ультрас Динамо, вновь обратился к теме несправедливости.

«Тишина, спокойствие и терпение. Возможно, это один из способов борьбы с большой несправедливостью», — написал бразилец.

Напомним, что во втором тайме матча с Шахтером из фан-сектора Динамо раздавались звуки, похожие на обезьяньи выкрики, которые были адресованы игрокам Горняков Тайсону и Дентиньо. Капитан Шахтера показал фанатам киевлян средний палец, за что получил красную карточку. Ультрас Динамо заявили, что таким образом они провели акцию в поддержку вымирающих белых пятнистых сов.

Динамо получило наказание, а их апелляция была отклонена. Киевляне проведут матч без зрителей (еще игра условно), а также заплатят штраф в 500 тысяч гривен.

В нынешнем сезоне бразилец провел 20 матчей за Шахтер во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 6 ассистов.

На зимний перерыв Динамо ушло на втором месте Favbet Лиги с отставанием от Шахтера в 14 очков. В первом матче после возобновления чемпионата Украины бело-синие 23 февраля сыграют с Ворсклой.