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"Тишина и спокойствие": Тайсон вновь "наехал" на Шахтер (Фото)

"Тишина и спокойствие": Тайсон вновь "наехал" на Шахтер (Фото)
10:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Капитан Шахтера Тайсон опубликовал новый пост о несправедливости в Instagram.

Полузащитник Шахтера Тайсон, ранее ставший основной фигурой расистского скандала с участием ультрас Динамо, вновь обратился к теме несправедливости.

«Тишина, спокойствие и терпение. Возможно, это один из способов борьбы с большой несправедливостью», — написал бразилец.

Напомним, что во втором тайме матча с Шахтером из фан-сектора Динамо раздавались звуки, похожие на обезьяньи выкрики, которые были адресованы игрокам Горняков Тайсону и Дентиньо. Капитан Шахтера показал фанатам киевлян средний палец, за что получил красную карточку. Ультрас Динамо заявили, что таким образом они провели акцию в поддержку вымирающих белых пятнистых сов.

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Silêncio, calma e paciência. Talvez essa seja uma das formas de se combater as grandes injustiça !.

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

Динамо получило наказание, а их апелляция была отклонена. Киевляне проведут матч без зрителей (еще игра условно), а также заплатят штраф в 500 тысяч гривен.

В нынешнем сезоне бразилец провел 20 матчей за Шахтер во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 6 ассистов.

На зимний перерыв Динамо ушло на втором месте Favbet Лиги с отставанием от Шахтера в 14 очков. В первом матче после возобновления чемпионата Украины бело-синие 23 февраля сыграют с Ворсклой.

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ФК Шахтер, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
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