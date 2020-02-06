"Тут все другое": Шахов сравнил УПЛ и Серию А

Новости спорта:Украинский легионер Лечче Евгений Шахов рассказал о футболе в Серии А.

Полузащитник Лечче Евгений Шахов рассказал о разнице между выступлениями в Италии и Греции, где он ранее играл за ПАОК. По словам украинца, в Серии А все гораздо сложнее в плане скоростей, интенсивности и тактики.

«В Лечче я играю на новой для себя позиции. В ПАОКе выполнял функции опорного полузащитника, а тут действую на месте десятки. Не совсем привычно, но интересно. В каждом матче отдельная тактика, новые требования. Тренер исходит из игры соперника. Тут важны все детали. Не будешь обращать внимания на правильную позицию при выходе из обороны, положение корпуса защитника, открытый или закрытый мяч и так далее, сразу потеряешься на поле», — цитирует Шахов Zbirna.com.

«В Италии очень сильные защитники — мощные, цепкие. Плотность высокая, опоздал с принятием решения даже на секунду — и тебя уже съели. Все время находишься под давлением. В ПАОКе мог принять мяч, посмотреть по сторонам и отдать пас. А тут высочайшая интенсивность игры, запредельные скорости, отменная физическая готовность, невероятное индивидуальное мастерство. Ну и тактика — в Серии А на ней все буквально помешаны. В общем, совсем другой уровень, и к нему нужно как можно быстрее привыкнуть».

Шахов перешел в Лечче из ПАОКа прошлым летом, подписав с итальянским клубом контракт на два года с опцией продления на сезон.

В нынешнем розыгрыше Серии А украинец сыграл в 13 матчах за Лечче, сделав три результативные передачи.

В данный момент Лечче находится на 17-м месте турнирной таблицы чемпионата Италии, имея в своем активе 19 очков после 22-х туров.