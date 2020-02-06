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Коман на Сане: сорвался грандиозный обмен звездами

Коман на Сане: сорвался грандиозный обмен звездами
11:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Бавария отказалась менять Кингсли Комана на Лероя Сане в Манчестер Сити.

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане твердо намерен перейти в Баварию, сообщает Goal.com со ссылкой на Sport Bild.

Немец был настроен перейти в стан чемпионов Германии уже в январе, но из-за смены агентов переговоры пришлось отложить до лета.

При этом Манчестер Сити приступил к поискам замены Лерою и предложил Баварии включить в сделку своего вингера Кингсли Комана, на что в Мюнхене ответили отказом.

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Еще в декабре минувшего года появилась информация, что Сане отказался продлевать контракт со своим нынешним клубом.

Из-за разрыва «крестов» нынешний сезон для Лероя пока свелся только к одному матчу за Суперкубок Англии в августе прошлого года. К тренировкам немец вернулся в конце января.

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Все по теме:

ФК Бавария, ФК Манчестер Сити, Кингсли Коман, Лерой Сане.
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