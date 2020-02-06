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Наставник Селтика указал на главные недостатки Шведа

Наставник Селтика указал на главные недостатки Шведа
12:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Нил Леннон прокомментировал ситуацию с украинским вингером шотландцев Марьяном Шведом.

Главный тренер Селтика Нил Леннон прокомментировал ситуацию с украинским вингером шотландцев Марьяном Шведом. По его словам, украинцу нужно продолжать работать над адаптацией и изучать английский язык.

«Ему непросто с английским языком. Также на тренировках Швед не на том уровне, что другие игроки. Он все еще очень талантлив, но ему необходимо больше времени для адаптации, нежели кому-то другому», — сказал Леннон для Celtic TV.

Ранее наставник Кельтов отмечал хорошую работу Шведа на тренировках, но все заявил о том, что украинец пока довольно медленный.

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В нынешнем сезоне Швед сыграл всего в двух матчах за Кельтов, редко появляясь даже в заявке, и отличился одним забитым мячом.

Швед перешел в Селтик из Карпат в начале 2019 года, за его трансфер львовяне выручили 2 миллиона евро.

Селтик находится на первом месте турнирной таблицы чемпионата Шотландии. В следующей игре подопечные Леннона сыграют 9 февраля против Клайда в рамках Кубка страны.

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Футбол, ФК Селтик, Нил Леннон, Новости футбола, Марьян Швед.
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