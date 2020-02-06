Мариуполь одержал в Турции волевую победу

Новости спорта:Мариуполь переиграл Штрипфинг в контрольном матче.

Футболисты клуба украинской Премьер-лиги "Мариуполь" вырвали в четверг победу над австрийской командой "Штрипфинг" на турецком сборе.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голы: Вячеслав Чурко (56-я минута, с пенальти), Андрей Кулаков (80) и Дмитрий Мишнев (90) - в украинской команде; Беньямин Сулимани (30) и Лукас Хайникер (49) - у соперников.

В Турции команда Александра Бабича проведет еще три спарринга. 6 февраля мариупольцы сыграют с болгарской "Славией", 10 февраля - с одесским "Черноморцем", 13 февраля - с "Локомотивом" из Грузии.