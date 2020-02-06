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"Помним": 62 года назад случилась Мюнхенская трагедия

"Помним": 62 года назад случилась Мюнхенская трагедия
13:36 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:"Малыши Басби" вошли в историю мирового футбола, как одна из самых талантливых плеяд. 6-го февраля 1958-го случилось непоправимое.

Британский авиалайнер совершал рейс по маршруту Белград-Мюнхен-Манчестер. В мюнхенском аэропорту самолет разбился после третьей попытки взлета. На борту находилось 40 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате трагедии 23 человека погибло.

На борту самолета находилась команда Манчестер Юнайтед, которая возвращалась домой после успешно проведенного поединка 1/4 финала Кубка чемпионов против Црвены Звезды (3:3, после домашней победы 2:1).

Среди погибших было 8 игроков МЮ (Джефф Бент, Роджер Берн, Эдди Колман, Дункан Эдвардс, Марк Джонс, Дэвид Пегг, Томми Тейлор, Лиам Уилан) и трое человек из тренерского штаба (Уолтер Крикмер, Том Карри, Берт Уолли).

Удалось выжить 9 игрокам (Бобби Чарльтон, Билл Фоулкс, Джонни Берри, Гарри Грегг, Джеки Бланчфлауэр, Кенни Морганс, Деннис Вайоллет, Альберт Скэнлон, Рэй Вуд) и главному тренеру Мэтту Басби.

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Поколение этих игроков по сей день известно как Малыши Басби. Все игроки являлись воспитанниками Манчестер Юнайтед. Игровую славу футболисты получили благодаря своей одаренной игре, несмотря на юный возраст, и громким результатам.

На Олд Траффорд, в память о погибшем поколении талантов, находится мемориальная доска. В мировой культуре в память о жертвах Мюнхенской трагедии существует множество музыкальных композиций, фильмов и книг.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Малыши Басби, Мюнхенская трагедия.
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