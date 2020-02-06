Сетьен рассказал о конфликте Месси и Абидаля

Новости спорта:Кике Сетьен прокомментировал конфликт спортивного директора клуба Эрика Абидаля и лидера команды Лионеля Месси.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал конфликт спортивного директора клуба Эрика Абидаля и лидера команды Лионеля Месси.

«Это очень важные вещи, но на меня они не влияют. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы это как можно меньше отразилось на игроках. На обсуждение этой ситуации потратили пару минут. Нам необходимо сфокусироваться на своей игре. Только это нас и интересует. Меня волнует только футбол, а все остальное не находится в моей власти.

Я сконцентрирован на футболе. Единственное, что я хочу, - это давать футболистам все необходимое для побед. Проблемы случаются в каждом клубе мира. Говорите со мной только о футболе, к остальному я не имею никакого отношения. Все остальное мне никак не поможет в работе», - сказал Сетьен.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» проведет встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси.