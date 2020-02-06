Стал известен характер травмы Усмана Дембеле

Новости спорта:Французский вингер получил очередную травму.

Усман Дембеле очень много пропускает в этом сезоне из-за травм. Во время тренировки в понедельник француз получил очередное повреждение, которое по первоначальным прогнозам оставило его вне футбола на две недели.

Однако официальный твиттер-аккаунт Барселоны сообщил, что Дембеле получил разрыв связок колена. Из-за такого повреждения француз, вероятно, не поможет каталонцам вплоть до конца текущего сезона.

В этой кампании Дембеле провел девять поединков в футболке Барселоны (492 минуты суммарно), забив гол.

Напомним, Барселоне могут разрешить провести трансфер нападающего ввиду травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.