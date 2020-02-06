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Бавария добыла тяжелую победу над Хоффенхаймом в Кубке Германии (Видео)

Бавария добыла тяжелую победу над Хоффенхаймом в Кубке Германии (Видео)
14:52 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бавария находилась на грани провала, но сумела пройти Хоффенхайм в Кубке Германии.

Розыгрыш Кубка Германии образца текущего сезона получил достаточно интересный поворот, когда за стуки до игры в Мюнхене между местной Баварией и Хоффенхаймом, уже на стадии 1/8 финала состязания прекратили участие дортмундская Боруссия и РБ Лейпциг. Неплохие перспективы на этом фоне открывались для действующего обладателя трофея, так что игра перед родной публикой на "Альянц Арене" обещала стать крайне интересно, пусть она и рассматривалась через призму предстоящей Баварии битвы против "Красных быков" в рамках Бундеслиги.

В сетке розыгрыша национального Кубка немцы не привыкли наделять отдельным статусом какие-либо коллективы. Какими бы ни были твои достижения, но начнешь свои выступления со стадии 1/32 финала, где Баварии довелось сражаться с Энерги (3:1), а Хоффенхайму противостоял Вюрцбургер Кикерс (4:3). Следующим шагом для "Красной машины" стал успех в матче против Бохума (2:1), а "деревенские" переиграть Дуйсбург (2:0), после чего турнирная сетка свела эти коллективы в очное противостояние.

Поскольку в ближайший уик-энд команду ожидала трудная игра, тренерский штаб Баварии решил предоставить отдых нескольким ключевым исполнителям. Однако скамейка в распоряжении Ханса-Дитера Флика позволяет ему выпускать с первых минут Корентена Толиссо, Филипе Коутиньо и Сержа Гнабри, считая их при этом игроками ближайшего резерва. Больше серьезных изменений от мюнхенцев не последовало, так что неудивительно, что получивший незначительную "свежесть" костяк легко смог установить свои правила уже с первых минут.

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Уже к пятой минуте хозяева могли повести в счете, не попади колено Томаса Мюллера в офсайд после серии рикошетов, которые сопровождали дальний удар Толиссо. Однако карнавальное настроение кубкового вечера продолжило царить на футбольном поле, и на этом фоне пропущенный Баварией мяч смотрелся очень даже органично. Коутиньо завозился на своей половине поля, после чего реакцию Нойера дальним ударом проверил Крамарич. Голкипер справился с угрозой от хорвата, однако ничего не мог поделать с поразительной по точности срезкой от Боатенга последовавшего во второй волне прострела Бебу.

С отрицательным балансом на табло Баварии не предстояло долго находиться. Коутиньо исправился за ошибку точной передачей на ход Дэвису, прострел которого с левого фланга в свои ворота переправил Хюбнер. Веселье развил Томас Мюллер, которому удалось протолкнуть мяч в сетку после передачи от Алабы с левого полуфланга. А еще серьезнее поставил под сомнение судьбу гостей Левандовски, которому удалось подловить голкипера Пентке на неудачной игре на выходе из ворот.

В череде упускаемых Баварией голевых моментов в дальнейшем ходе поединка было легко потеряться. Уж слишком легко коллективу Флика удавалось доводить свои розыгрыши до завершающей стадии. Такая тенденция продлилась вплоть до дубля от Левандовски, которому в очередной раз с углового точно на голову подал Йосуа Киммих. А потом мюнхенцы решили, что игру можно заканчивать спустя рукава.

За это их вполне могли наказать Даббур и Баумгартнер. Представить хет-трик от Мунаса было и вовсе, очень даже легко. Два своих мяча он провел в результате полной расслабленности обороны Баварии, а конкретно — Бенджамена Павара. Француз потерял мяч на фланге в одной из атак соперников, после чего Даббур качнул в центре штрафной Алабу и огорчил Нойера ударом между ног. И уже после этого, Павар оставил форварда соперников в правильном положении во время передачи с правого фланга, после чего сам чуть не срезал мяч в сетку собственных ворот, пытаясь перехватить этот пас, а рикошет от штанги, которая отчасти спасла Павара от полного провала, пришелся точно на ногу Даббуру. Жаль, но Хоффенхайм на большее не хватило, а свои упущенные верные моменты Даббур и Баумгартнер будут вспоминать еще долго. Веселы трофей, однако, этот Кубок Германии!

Таким образом, от данной пары определился один из участников четвертьфинала Кубка Германии. Мюнхенская Бавария продолжит защиту трофея, в то время как для Хоффенхайма будет интересным только выступление в Бундеслиге.

Бавария - Хоффенхайм 4:3

Голы: Хюнер, 12, Мюллер, 20, Левандовски, 36, 80 — Боатенг, 8 (авт.), Даббур, 83, 90+2

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Одриосола, 83), Алаба, Дэвис — Киммих, Толиссо — Гнабри, Мюллер (Кюизанс, 81), Коутиньо — Левандовски (Зиркзее, 81).

Хоффенхайм: Пентке — Нордтвейт, Акпогума, Хюбнер — Кадержабек, Руди, Гриллич, Цубер — Бебу (Даббур, 61), Бруун Ларсен — Крамарич.

Предупреждения: Толиссо, Павар, Алаба — Нордтвейт

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