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Экс-футболист Барселоны считает, что Месси "одной ногой вне клуба"

Экс-футболист Барселоны считает, что Месси "одной ногой вне клуба"
14:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Франсиско Хосе Карраско считает, что Лионель Месси может покинуть Барселону.

Бывший футболист "Барселоны" Франсиско Хосе Карраско поделился мнением о ситуации с нападающим команды Лионелем Месси.

"Месси чувствует себя не в своей тарелке. За все годы, что я за ним наблюдаю и наслаждаюсь его игрой, он впервые выглядит так, будто одной ногой вне клуба. Мне никогда не приходилось говорить такое ранее", — цитирует Карраско Fox Sports Asia со ссылкой на El Chiringuito.

Ранее Месси выразил недовольство высказыванием спортивного директора "Барселоны" Эрика Абидаля, заявившего, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

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Аргентинец предложил французу назвать фамилии тех игроков, которые вели себя подобным образом. В результате в дело вмешался президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу. Выслушав аргументы обеих сторон, он решил не увольнять Абидаля.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Франсиско Хосе Карраско.
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