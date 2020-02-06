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Роналду: В детстве думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре

Роналду: В детстве думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре
15:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Криштиану Роналду рассказал, что в детстве даже не мог мечтать о такой карьере футболиста.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что в детстве не ожидал такой долгой и успешной футбольной карьеры. 5 февраля форварду исполнилось 35 лет.

"Когда я был маленьким, то думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре. Мне и в голову не приходило, что я буду играть там, где играл, а также выиграю то, что выиграл.

Думаю, что я могу выиграть шестую Лигу чемпионов. С "Ювентусом" у меня есть такая возможность. Это сложный турнир, в котором всё зависит от многих факторов, но я думаю, что это возможно, так как у нас хорошая команда. Мы идём вперёд шаг за шагом", — приводит слова Роналду A Bola.

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В текущем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На его счету 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года. Ранее он также выступал за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". В составе сборной Португалии нападающий сыграл 164 матча и забил 99 мячей.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Мадейра.
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