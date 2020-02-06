Гвардиола назвал худшее поражение в своей тренерской карьере

Новости спорта:Хосеп Гвардиола вспомнил матч Бавария - Реал в сезоне 2013/2014.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал худшее поражение в своей карьере наставника.

"Худшее поражение? 0:4 от "Реала" с "Баварией". В тот день я возложил на себя всю вину. В том матче мы не могли играть в своём стиле. У "Реала" была отличная команда", — цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo со ссылкой на YouTube-канал DjMaRiiO.

Напомним, в сезоне-2013/2014 "Бавария" под руководством Гвардиолы встретилась с "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче в Мадриде "сливочные" одержали победу со счётом 1:0, а в ответной встрече в Мюнхене разгромили соперника со счётом 4:0. В финале "Реал" оказался сильнее "Атлетико" (4:1 ДВ) и в 10-й раз в своей истории выиграл главный еврокубковый трофей.

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