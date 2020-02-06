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Пирло пополнит Зал славы итальянского футбола

Пирло пополнит Зал славы итальянского футбола
16:08 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Также с "маэстро" в почетный список вошли Збигнев Бонек и Карло Маццоне.

Федерация футбола Италии приняла решение о внесении легендарного в прошлом футболиста Андреа Пирло в Зал славы итальянского футбола. Об этом сообщает пресс-служба FIGC.

Вместе с Пирло, Зал славы также пополнят экс-игрок Ювентуса и Ромы Збигнев Бонек и легендарный тренер ряда итальянских клубов Карло Маццоне.

Официальная церемония введения в Зал славы состоится 4 мая во Флоренции.

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На клубном уровне Пирло выступал за Брешию, Интер, Реджину, Милан, Ювентус и Нью-Йорк Сити. Вместе со сборной Италии в 2006-м хавбек стал чемпионом мира.

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Андреа Пирло, Футбол, Новости футбола.
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